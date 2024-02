[VIDEO] El anuncio de Kim Kardashian sobre el Mundial de 2026

La FIFA anunció este domingo el calendario para el Mundial de 2026 y la famosa modelo y empresaria Kim Kardashian fue la encargada de anunciar la sede donde debutará Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo junto a México y Canadá.

En un contacto directo, Karadashian, acompañada de su pequeño Saint West, anunció que la selección estadounidense jugará en Los Angeles, en el SOFI Stadium.

Ese partido será el 12 de junio. Revisa el anuncio de Kardashian a continuación:

We really had Kim Kardashian announce the USMNT's stadium in their 2026 World Cup opener 😂



(via @FOXSoccer) pic.twitter.com/Io42Y115uF