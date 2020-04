Arquera de la Roja contó que fue discriminada por ser modelo: Me daba vergüenza ser yo

Ryann Torrero, arquera de la selección chilena femenina, reconoció haber sufrido discriminación en el pasado, en el ámbito del fútbol, por ser modelo, debido a que su estereotipo se contraponía al de otras futbolistas.

Torrero, en conversación con Las Últimas Noticias, dijo que "sufrí mucho por eso. Me sentía avergonzada de ser yo, de ser femenina en el mundo del fútbol durante tantos años. Dios mío, era casi bullying. No creo que la gente tenga malas intenciones pero no saben lo hirientes que pueden ser las palabras, incluso si es en broma".

La golera añadió además que "el fútbol históricamente ha sido un deporte masculino y me siento orgullosa de ser parte de la generación que está cambiando el paradigma. Me juzgaban por ser muy flaca, incluso antes de verme jugar. Un arquero debía ser alto y muscular. Siempre me han juzgado por ser femenina, por gustarme el maquillaje, por ser modelo y disfrutar la moda. Son cosas que a mí me gustan, pero se consideraban ridículas en el fútbol.".

Cerrando este tema, Ryann sostuvo que "lloré más de alguna vez. Me acuerdo que cuando fichaba en algún club, borraba mis fotos de redes sociales para que no me dijeran que era muy femenina. También me aseguraba de ano andar maquillada con mis compañeras y usar ropa suelta. Ahora miro para atrás y me doy cuenta que me farreé tantas oportunidades de sponsors por hacer eso. Hoy perdí la vergüenza, sigo recibiendo bromas, pero ya no me lo tomo tan a la personal".

Finalmente, la guardameta nacida en Estados Unidos relató su camino para llegar a la Roja: "No fue fácil, porque en ese momento tenía éxito con mi agencia y me estaban agendando para hartas sesiones de fotos, pero sentía que tenía asuntos pendientes como deportista. Quería estar en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos".