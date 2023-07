Camila Sáez se despidió de Alavés: Fue un tiempo corto, pero intenso

La destacada defensa nacional Camila Sáez se despidió de Alavés, club al que dejará para cambiar de aires en la misma liga española.

"Gracias por todo Alaves, fue un tiempo corto pero intenso y con un final que no queríamos. Desde el día uno me hicieron parte de la familia "albiazul" y me trataron con un cariño excepcional, darle las gracias a la afición por estar cada fin de semana apoyándonos en Ibaia, sé que volverán donde se merecen estar. El glorioso nunca se rinde. Hasta pronto".