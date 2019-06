Christiane Endler fue elegida como la mejor jugadora del partido ante Estados Unidos

Pese a la derrota de Chile por 3-0 ante Estados Unidos en el segundo duelo del Grupo F del Mundial Femenino de Francia, la portera nacional Christiane Endler fue elegida como la figura del encuentro.

El desempeño de la guardameta de la Roja fue determinante para evitar un marcador más abultado en contra, ahogando con increíbles tapadas el grito de gol de las atacantes norteamericanas, sobre todo a la experimentada Carli Lloyd, pese a que anotó dos goles en el primer tiempo.

- Así anunció la FIFA el galardón para Endler:

Tuesday: 🌧️

Sunday: ☀️



Regardless of the weather, @TIANEendler has been making some incredible saves in this #FIFAWWC so far 🧤#USACHI | #FIFAWWC pic.twitter.com/3APE34dAxw