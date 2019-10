Christiane Endler: Nunca he visto una actitud inadecuada del entrenador hacia ninguna de nosotras

La portera nacional Christiane Endler aclaró que la selección chilena femenina se encuentra unida luego del reclamo en contra del técnico José Letelier por una supuesta conducta inadecuada durante el Mundial de Francia y afirmó que ella "nunca" ha visto al técnico en actitudes de esa índole.

"Quiero dejar en claro que nunca he tenido ni he visto una actitud inadecuada del entrenador hacia ninguna jugadora", señaló la arquera de París Saint-Germain.

"El grupo está súper bien, nosotras estamos al tanto de lo que ocurrió. No fue una denuncia, fue una inquetud por parte de Anjuff que recibieron un reclamo o alerta de posibles actitudes inadecuadas del entrenador", aclaró.

"Quiero dejar en claro, no se habla de abuso. De hecho, creo que no son actitudes de parte del entrenador, como se dio a entender, fueron unos mensajes de la esposa del entrenador a una de las jugadoras, totalmente desafortunados", explicó.

"Yo estaba al tanto de eso en el Mundial, lo conversamos con las personas adecuadas como creía que se debía hacer, lo arreglamos y ahí quedó", continuó Endler, quien luego criticó que el tema se hiciera público durante un periodo importante de la Roja femenina.

"No sé bien por qué salió ahora el tema, ni así de esta forma, lo peor que pudo haber pasado fue que la prensa hablara de eso, porque estamos en un muy buen momento en cuanto a fútbol femenino, tenemos el mejor ranking internacional de la historia, ganamos una copa, tenemos duelos internacioanles y esto solo perjudica al fútbol femenino y a la imagen del entrenador", afirmó.

Además, señaló que la jugadora afectada no fue quien "hizo la denuncia, se vio sorprendida cuando esto pasó. Ella no estaba de acuerdo con cómo se manejó el tema, porque lo habíamos solucionado anteriormente con el entrenador".

En ese sentido, apuntó a que el DT se ha visto "muy natural" en los entrenamientos: "Está muy tranquilo, cuando llegamos nos informó del problema, que iba a solucionar con las personas involucradas. En ese sentido, hemos entrenado de forma normal, no hemos tenido ningún problema. Las jugadoras están informadas y hay una investigación de parte de agentes externos a la ANFP.

"Espero que no haya una mala intención detrás de esto, quizás no estaba bien informada la persona que lo hizo y no sabía que habíamos arreglado el tema internamente", concluyó.