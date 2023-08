Con Marta y Alex Morgan al frente: Jugadoras en EE.UU. mostraron su apoyo a Jenni Hermoso

En la National Women's Soccer League de Estados Unidos, los planteles de Orlando Pride y San Diego Wave, con las reconocidas Marta y Alex Morgan al frente de cada equipo, lucieron mensajes en apoyo a la española Jenni Hermoso tras el polémico beso que le dio Luis Rubiales.

Durante los trabajos de calentamiento y también en el partido, las futbolistas lucieron cintas en sus muñecas con la frase "Contigo Jenni".

all players tonight are wearing wristbands in support of @Jennihermoso pic.twitter.com/nfbNcGcSf0 — San Diego Wave FC (@sandiegowavefc) August 25, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por San Diego Wave FC (@sandiegowavefc)

Además, luego del partido San Diego, que ganó 2-1, posó con una camiseta que versó "We stand with Jenni (Nosotras estamos con Jenni)" y "Enough is enough (Suficiente es suficiente)".