La grave denuncia en contra del DT de Deportes Antofagasta femenino

Una nueva y lamentable acusación sacude al fútbol femenino. Aldo Chanampa, entrenador de Deportes Antofagasta, fue denunciado en las redes sociales por Camila Alsina, jugadora del plantel, por agredir a otra compañera.

La futbolista que llegó desde Argentina para reforzar al equipo nortino comunicó en sus redes la situación que están viviendo ella y sus colegas: "Estoy realmente podrida, me siento triste y mal. Nunca he trabajado con alguien tan, pero tan maricón (sic) como mi DT. Perdonen, pero ya no aguanto más".

"Hoy vi cómo se le enfrentó a una compañera estirando el pecho y diciéndole '¿qué dijiste?' de forma muy agresiva, haciendo contacto con una jugadora. Que yo sepa, eso no se hace ni con los hombres ni con nadie. No puedo soportar este trato, ya quiero que se vaya, como todas mis compañeras. Estoy trabajando con alguien tan irrespetuoso", agregó la jugadora argentina.

El desahogo de la futbolista continuó: "Aldo Chanampa, DT amateur y además de todas las cosas que han sucedido, no tiene ni idea de lo que es el fútbol y quiero que sepa que sigo aquí por mis compañeras y mi familia, no por usted. No me importa si tengo que volver a Argentina; mi salud es más importante".

Según informó el medio Contragolpe.cl, Deportes Antofagasta ya ha activado los protocolos y se referirá al asunto cuando tenga más antecedentes.