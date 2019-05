De colección: Revista estadounidense presentó en seis portadas a su selección femenina

La revista estadounidense Sports Illustrated dedicó la portada de seis diferentes ediciones a la selección femenina de fútbol que disputará el Mundial de Francia 2019 que comienza el próximo 7 de junio.

El mencionado medio mostró a todo el plantel que afrontará el Grupo F, en el que también están a Suecia, Tailandia y Chile, junto a niñas en seis portadas que al unirse paracen una.

Sin duda, una pieza, o más bien seis, para coleccionistas, además de una muestra de la importancia que ha adquirido el fútbol femenino en Estados Unidos.

They’re out to dominate today while inspiring the stars of tomorrow.



The *entire* @USWNT is featured across six collector covers for our Women’s World Cup preview issue 🙌 https://t.co/7Xot4FM4uy pic.twitter.com/SseaZKZYvW