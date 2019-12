Fernanda Pinilla: En estas fechas de deseos, espero que existan cambios y soluciones

La seleccionada chilena Fernanda Pinilla tuvo una profunda reflexión respecto a la contingencia que se vive en nuestro país. A través de sus redes sociales, la mundialista apuntó que en sus deseos de Navidad espera que "existan cambios y soluciones" y que "no se deje de luchar".

Mediante su cuenta de Instagram, la jugadora del Córdoba español escribió "¡Afortunada! De estar en Chile con mi familia, sintiendo la energía y magia de estas fechas en la que intento dejar de lado el consumismo y las tradiciones religiosas. Afortunada porque mi cuerpo no tiene ningún balín, porque cuento con mis dos ojos y porque no me han golpeado ni abusado".

"Hoy cerca de 30 familias estarán llorando una muerte. Esta noche de deseos, estoy deseando que existan cambios y soluciones, que no dejemos de luchar. Deseando que la injusticia nunca nos sea indiferente y llegue el día que paguen todos. Feliz dignidad para todos y que sea costumbre", cerró la publicación.

Pinilla ha estado bastante activa en redes sociales en relación a los sucesos que han acontecido durante el estallido social, como la acusación contra el ex ministro Andrés Chadwick y las masivas marchas que se han realizado a lo largo de Chile.

- La publicación de Fernanda Pinilla: