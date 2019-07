Fernanda Pinilla: Me da mucho miedo que las niñas se desmotiven del fútbol y se salgan

Con algo de temor ve el futuro del fútbol femenino la defensa de la selección chilena Fernanda Pinilla, quien ve probable que ese exitismo que se ve actualmente se acabe y eso termine con el apoyo de las instituciones al balompié de damas.

"Me da mucho miedo que ese exitismo sea ahora y nuca más. O que tengamos que desaparecer de nuevo del ranking FIFA o que pasen muchos años para estar de nuevo en el Mundial. Lo que más miedo me da es que las niñas se desmotiven y se salgan del fútbol", dijo la jugadora en entrevista con La Tercera.

"¿Qué va a pasar cuando deje de ser moda?", se preguntó la defensora.

Pinilla, quien quedó fuera de la nómina inicial –generando un variado debate- finalmente fue citada por lesión de una compañera en la previa de la Copa del Mundo. Pese a ello, nunca se cuestionó no asistir a Francia.

"Jamás pensé en no ir. No pensé que se iba dar la opción de esa manera tampoco. Si bien sentía que merecía estar, tenía que seguir luchando para estar en cuatro más en el próximo Mundial", comentó la ex jugadora de Universidad de Chile, quien confiesa que aún no entiende su ausencia en la primera lista de 23.

"No sé si yo hubiese bajado a una persona por un mal partido. Muchas de las seleccionadas hemos tenido malos partidos. No sé si se midió con la misma vara que a todas. Esa sensación queda cuando no te dan explicaciones", dice Pinilla, quien igualmente valora lo hecho por José Letelier.

"Todas las cosas se pueden conversar para mejorarlas. No creo que esto genere un quiebre en la relación que tengan con el entrenador. Es valorable el trabajo que hizo. Se puede conversar, sí, pero tal vez están esperando que aparezcan personas con mucha más experiencia en temas de selección y mundiales", añadió antes de hacer un balance.

"El balance es súper positivo. Lo que vivimos entrega esperanza e ilusión para el futuro de la selección. Fue el primer Mundial y competimos con potencias de igual a igual. Los errores se pueden perfeccionar. Obtuvimos un primer triunfo, algo histórico. Quedamos con una espina clavada y tal vez aún no dimensionamos lo conseguido por esto mismo", dijo.