Francisca Lara y su penal errado en el Mundial: Me hicieron hasta un meme con la cara de Caszely

La destacada futbolista de la selección chilena Francisca Lara recordó el penal perdido ante Tailandia en el Mundial de Francia 2019 y que pudo significar la clasificación a octavos de final para la Roja y señaló que a pesar de que le costó superarlo, actualmente lo ve con altura de miras. Además, se refirió a un meme del que fue "víctima".

Lara señaló en conversación con el programa Lady Nights by Adidas en el Instagram de la periodista Verónica Bianchi, que terminó dolida tras el compromiso, pero que con el pasar de las horas, una anécdota la ayudó a mejorar en su ánimo: "Justo en la cena empezó a rondar un meme de mi cara con Caszely, me lo mostraron y nos matamos de la risa".

Además, con mayor seriedad, dijo que "me costó mucho superar ese momento, pero si no era por mis compañeras de la selección, no lo hubiera logrado. Yo soy lo que soy en la selección por mis compañeras, ellas siempre me apoyaron después del momento del penal".

Finalmente, y en otro tema, la futbolista confesó que sostiene una amistad con el lateral brasileño Marcelo, con quien coincidió en la grabación de un comercial: "Mantengo una amistad con él, de vez en cuando hablamos e incluso me invitó a un partido de Champions League donde Real Madrid enfrentó al PSG".