Fútbol Femenino: Colo Colo y Santiago Morning juegan en simultáneo para decidir el liderato

La primera rueda del Campeonato Femenino de Primera División llega a su fin este fin de semana con duelos de alto voltaje, en donde Colo Colo buscará superar en puntos -o diferencia de goles- a las campeonas vigentes de Santiago Morning para dominar la cima de la tabla.

Los compromisos de ambos elencos se desarrollarán este sábado a las 11:00 horas. El Morning visitará a Universidad de Concepción y Colo Colo jugará en San Carlos de Apoquindo (cancha 3) ante Universidad Católica.

Solo el registro de tantos anotados separa a las escuadras con mejor rendimiento del torneo. Cada una acumula 34 puntos, con 11 duelos ganados y uno empatado, en donde las "microbuseras" tienen una diferencia de goles de +51 por los +49 del "Cacique".

Revisa el detalle de la programación de todos los encuentros:

Torneo Femenino, fecha 13

Sábado 27 de julio

Universidad de Concepción vs. Santiago Morning, 11:00 horas. Estadio Universidad de Concepción.

Universidad Católica vs. Colo Colo, 11:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Santiago Wanderers vs. Cobresal, 11:00 horas. Complejo Deportivo Mantagua.

Deportes Temuco vs. Everton, 11:00 horas. estadio Tagualda de Temuco

Fernández Vial vs. Deportes Antofagasta, 14:00 horas. Estadio Pedro de La Paz.

Domingo 27 de julio

Audax Italiano vs. Universidad de Chile, 11:30 horas. Estadio La Florida.

Palestino vs. Deportes Iquique, 12:15 horas. Complejo Deportivo La Cisterna.