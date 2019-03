Geraldine Leyton anunció su retiro de la selección chilena femenina

La defensa Geraldine Leyton anunció este viernes, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, que se retira de la selección chilena femenina.

"Estar en la selección requiere un compromiso personal y grupal, estar al 100 por ciento tanto física como psicológicamente. Lo intenté, volví a entrenar pero no pude. Lo intente,volví a entrenar pero no pude, la cabeza termina siendo tajante en ciertas ocasiones y si la cabeza está mal todo anda mal", explicó la jugadora.

En emotiva carta, Leyton agradeció por "haber tenido la oportunidad de haber sido parte de la selección chilena femenina, participar en la Copa América el 2018 y logrado esa anhelada clsificación al Mundial".

"Ser parte de ese proceso ha sido la mejor experiencia deportiva, de local, con tu gente a estadio lleno, se me llenan los ojos de lagrimas solo al recordarlo pero uno no vive del pasado y es momento de afrontar la situación actual, la que me tiene lejos de las canchas", agregó.

"Si se me diera la oportunidad de volver cuando me sienta al 100 por ciento la aprovecharé al máximo, si no se diera la oportunidad, apoyaré a mis compañeras siempre en cada partido y espero que cada uno lo haga desde sus casas", sentenció.

La decisión de Leyton supone una dura baja para la Roja, que cayó ante Jamaica este jueves y está en pleno proceso de preparación para el Mundial que se disputará en Francia en junio próximo.