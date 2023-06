La bochornosa primera jornada en el Campeonato de Ascenso Femenino

Este sábado 17 de junio estaba dispuesto para dar un flamante inicio al torneo de Ascenso Femenino 2023, pero la jornada estuvo marcada por bochornosas faltas logísticas y de organización que truncaron más de un duelo.

En el marco de la Zona Centro Norte, Santiago Wanderers debía enfrentar desde el mediodía a Deportes Melipilla en su complejo deportivo de Mantagua, Quintero. Sin embargo, el duelo no pudo llevarse a cabo por la falta de una ambulancia en el recinto.

La escuadra "caturra" explicó la situación por "problemas de fuerza mayor en carretera" que afectaron ruta del móvil de salud e impidió su oportuna llegada. Tras los 15 minutos de espera reglamentarios, el encuentro se suspendió y las porteñas arriesgan una derrota de 3-0 por secretaría.

Por otro lado, Magallanes y Unión Española no pudieron jugar en la Zona Centro Sur, ya que el equipo albiceleste no contó con futbolistas habilitadadas para el compromiso. El juego ya figura como pendiente de reprogramación en la web oficial de la ANFP.

Otra situación insólita se vivió en el Zona Sur del torneo, afectando a Deportes Temuco y Ñubelnse. Ambas escuadras se presentaron en tiempo y forma al gramado del Complejo M11 Labranza, sin embargo faltaba un elemento clave: El cuerpo arbitral simplemente no llegó.

Preliminarmente la ANFP movió el duelo de las 12:00 a las 13:00 horas, pero el club de la Araucanía informó que las jugadoras esperaron hasta las 13:40 antes de retirarse sin explicaciones por la ausencia de jueces.

Las irregularidades no quedaron solo en Primera B. En la Primera División, Deportes Puerto Montt y Santiago Morning sí jugaron en el Estadio Chinquihue, pero sin jueces de línea ni cuarto árbitro.

Mauricio Burgos fue el único colegiado el sintético puertomontino, "en un extraño partido, por decir lo menos" según las redes sociales del cuadro local. Hablando un poco de fútbol, las "bohemias" ganaron por 1-5.

Bochornoso día en el Fútbol Femenino:

-Puerto Montt vs Stgo Morning se juega con el árbitro, pero sin jueces asistentes

-Stgo Wanderers vs Deportes Melipilla fue suspendido por falta de ambulancia

-Deportes Temuco vs Ñublense no se jugó por ausencia de jueces. pic.twitter.com/oj2jkVSwnF