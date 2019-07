La mejor respuesta de Balmaceda a la injustificada polémica: Marcó un gol en triunfo de Colo Colo

Rosario Balmaceda, jugadora de Colo Colo que recibió insultos e incluso amenazas por parte de la Garra Blanca en redes sociales, luego de ser acusada de tapar "intencionalmente" el escudo del club con su cabello durante la presentación de la nueva camiseta, marcó un gol para el "Cacique" en el 6-0 sobre Universidad de Concepción por la undécima fecha del Campeonato Nacional Femenino.

"La verdad es que yo me peino así. No fue intencional ni nada. Colo Colo me ha dado mucho como para hacer eso", respondió en primera instancia Balmaceda ante las violentas reacciones.

La mejor respuesta para la polémica, sin embargo, fue responderle en cancha a los supuestos hinchas del popular.

El resto de las dianas de las albas frente a las penquistas fueron obras de Nathalie Quezada, Yusmeri Ascanio, Bárbara Muñoz y Juanita Peña. Yasna Becerra, en tanto, lamentó aportar al rival con un autogol.

Con este triunfo, las jugadoras de Colo Colo quedaron como líderes del torneo junto a Santiago Morning, con impresionantes 31 puntos de 33 disputados.