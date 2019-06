La seleccionada chilena Camila Sáez se encuentra de duelo por fallecimiento de su abuela

La seleccionada chilena Camila Sáez sufrió una dura noticia este martes mientras se encuentra disputando el Mundial de Francia 2019: Su abuela falleció en las últimas horas . La defensa ocupó sus redes sociales para despedirse y lamentar estar lejos de su familia en estos momentos.

"La vida me vuelve a golpear estando lejos de mi familia, abuelita María hoy nos dejaste, Dios lo quiso así, ahora te toca descansar y guiarme desde allá arriba con mis otros abuelitos", escribió la jugadora.

"No sabes la pena que me inunda en estos momentos más aún estando lejos, pero me quedo con los mejores recuerdos a tu lado, por cómo nos recibías cada vez que íbamos a visitarte, por la forma que nos mimabas y todas esas idas al río! Descansa en paz abuelita! un beso al cielo", añadió.

Sáez fue titular este martes en la derrota de La Roja ante Suecia por 2-0.