Letelier y amistosos de la Roja femenina: La idea es ganar, pero queremos jugar bien y proponer

El entrenador de la selección chilena femenina, José Letelier, analizó los duelos amistosos ante Escocia y Holanda, de estos días viernes y martes, respectivamente, asegurando que para él es importante ganar estos partidos, pero principalmente solidificar el estilo de juego de las nacionales para el Mundial de Francia 2019.

"El objetivo es que nosotros podamos jugar a lo que nosotros queremos, todos jugamos para ganar y conseguir objetivos, pero queremos que en este sentido el resultado no sea lo primero, si no que el jugar bien y proponer algo, que eso nos lleve a tener resultados. Eso no quita que en la competición lo más importante sea el resultado", aseguró el estratega en punto de prensa previo al partido.

Además, sobre Escocia, primer rival de esta doble fecha FIFA, agregó que "hemos visto los videos, no solo de Escocia, sino que de todos los equipos que están a un nivel importante, Escocia es una selección que juega muy bien y son muy parecidas en cuanto a lo que nos hemos enfrentado".

Refiriéndose al desarrollo de la selección femenina en los últimos años, el DT dijo que "hemos jugado con selecciones de primer nivel, selecciones mundialistas, selecciones que han sido campeones del mundo, entonces para nosotros ha sido un salto de calidad sumamente importante, y bueno ya estamos en la última etapa, se ha sentido el cambio de jugadoras de competencia".

Siguiendo en la línea de lo realizado en los últimos años, Letelier afirmó que "ha sido demasiado importante, creo que si hacemos un análisis de lo que era la selección femenina hace tres años, creo que todo esto era inesperado, entoinces todo lo que se ha hecho en este tiempo ha sido positivo y nos ha permitido ir sumando un desarrollo en lo que es el fútbol femenino".

Finalmente, el ex portero de Colo Colo, se refirió a la exlcusión de esta nómina de la delantera María José Rojas, asegurando que "es una jugadora que estuvo en la Copa América y que ha estado normalmente en las fechas FIFA, pero tenemos que ver alternativas, y aún faltan un par de meses, por lo que, cuando esté la nómina final, ahí será más determinante ver quién está o quién no está".

"Lo que queremos es ver algunas otras jugadoras, y qué beneficios nos pueden dar. Pero, no hay jugadoras excluídas de nuestro proceso. Ya sabmeos lo que es como jugadora", cerró.