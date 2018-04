Mano a Mano con Natalia Alarcón, la primera chilena en jugar en el extranjero

La ex futbolista dialogó con Al Aire Libre PM sobre el éxito de Chile en la Copa América Femenina.

La Roja femenina hizo historia en la Copa América que se jugó en nuestro país al conseguir este domingo la clasificación al Mundial de Francia 2019 y una oportunidad en el repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En ese marco, Al Aire Libre PM en Cooperativa realizó su tradicional Mano a Mano con Natalia Alarcón, la primera futbolista chilena en jugar en el extranjero y ganadora del botín de bronce cuatro veces en Holanda, quien apuntó a la importancia del logro conseguido en el torneo para fomentar y profesionalizar la liga femenina.

Esta es la entrevista realizada por el periodista de Al Aire Libre en Cooperativa Rodrigo Contreras:

- ¿Qué le pareció lo que hizo la selección chilena femenina en la Copa América, clasificando al Mundial y al repechaje de los Juegos Olímpicos?

Muy orgullosa, muy feliz, muy contenta por el fútbol que mostraron. Una garra impresionante y eso es lo primordial. Fue un lindo espectáculo. Estamos recién empezando y ojalá esto no sea una moda, porque la brecha es demasiado grande. Las chicas dejaron mucho entusiasmo en juveniles y niñas pequeñas. Hay que aprovechar esto, porque hay talento en colegios, universidades.

- A usted le apodaban la Romaria, ¿por qué la llamaban así en Holanda?

Yo jugaba en Amsterdam, y el mejor equipo de esa ciudad es el Ajax, y a mi me gustaba el PSV donde jugaba Romario y por eso me apodaban así, porque me fascinaba.

- ¿Por qué no pudo jugar nunca con la selección chilena?

Fue por los años. Yo me fui en 1987 y no tenía ninguna de estas comunicaciones, no sirvió la oportunidad. La única entrevista que recibí de un chileno fue de El Mercurio en 1995.

- ¿Qué debe hacer la ANFP ahora para tener una liga profesional y profesionalizar la actividad del fútbol femenino?

Invertir, buscar talento. Tener apoyo de ANFP o de privados, como sucede en Chile con los deportistas. Hay que verlo como un negocio, muchas chicas se pueden exportar. Cuantas jugadoras de la selección están jugando afuera, en Colombia, Francia, Estados Unidos, Japón. Debe ser lo mismo como los hombres. Hay que invertir para exportar talento.

- Ahora le daré el nombre de una persona y usted me contestará con un concepto. Christiane Endler

Liderazgo total.

- Carla Guerrero

Garra.

- María José Rojas

Talentosa.

- Yanara Aedo

Mucho talento y rapidez.

- Marta, la brasileña

Es un referente a nivel mundial.

- Muchas gracias por conversar con Al Aire Libre PM en Cooperativa

Gracias a ustedes y ojalá esto siga adelante. Mucho éxito a la selección chilena y a las damas que quedaron entusiasmadas con el fútbol femenino.