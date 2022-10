Rebeca Fernández, goleadora de la U: Nuestro objetivo es ganar la Libertadores

La delantera paraguaya Rebeca Fernández, figura de Universidad de Chile en la presente Copa Libertadores, aseguró que el objetivo del plantel azul en la competición que se está realizando en Ecuador es alcanzar la final y ganar el torneo.

"Nuestra idea es ir partido a partido. Creo que hay varios equipos potentes, que arrancaron muy bien esta Libertadores. América de Cali, por ejemplo, y está Corinthians, que siempre es candidato, al igual que Palmeiras, un rival muy duro, que tiene una idea clara. Nosotras tenemos un muy buen equipo, poseemos lo nuestro. Hay que seguir trabajando duro", dijo Fernández a El Mercurio.

"Queremos ir paso a paso, pero nuestro objetivo es llegar a la final y ganarla. Esa es la meta que conversamos como grupo. Pero no podemos desconcentrarnos y pensar en lo que está más allá del próximo partido", añadió.

Sobre su futuro, la jugadora de 30 años contó que está "muy contenta en la U, tranquila. Trabajo para seguir mejorando, pero no estoy pensando más allá, en lo que pueda salir o venir. Estoy ciento por ciento enfocada en esta Copa Libertadores, en mi equipo, y más adelante veremos si sale alguna otra cosa, pero por el momento estoy muy cómoda en el club y por lo mismo quiero seguir marcando para estar a la altura y ayudar al grupo. Este es mi segundo año en la U y estoy feliz con todo lo que estamos haciendo con mis compañeras. Desde el primer día en que llegué al club, me he sentido muy bien, ha sido una experiencia muy linda".