Ryan Torrero respondió a internauta que la troleó por escribir en inglés

La arquera chilena Ryan Torrero, ex jugadora de Santiago Morning, le respondió con todo a un internauta que le recriminó haber hecho una publicación en inglés.

"Escriba en español si usted no tiene pinta de gringa! No se balsa!", le publicó el usuario.

Ante eso, la ex seleccionada chilena le respondió: "Puedo escribir, respirar, dormir, comer, cantar, reír, hablar y soñar en el idioma que elija porque este es MI espacio y no el TUYO. Concéntrate en tu vida. Ni siquiera me sigues. Por qué me buscas solo para hablar mierda? No tienes nada más qué hacer? Y cuántos idiomas hablas? Solo 1? Yo hablo 3".

