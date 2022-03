Salomé Robledo, la niña de 12 años que anotó un gol en el Campeonato Nacional

Con apenas 12 años, Salomé Robledo logró un récord muy difícil de igualar al anotar su primer gol en el Campeonato Nacional Femenino en el duelo en que su equipo, Deportes La Serena, venció a Huachipato por 2-1 por la segunda fecha del certamen.

El hecho ocurrió el fin de semana y reveló la historia de esta joven que cursa séptimo básico en la Escuela José Santos Ossa, de la comuna de La Higuera, y que para jugar debió contar con un permiso notarial.

Alejandro, en diálogo con Las Últimas Noticias, contó detalles: "Cumple los 13 años el 23 de diciembre. A los 6 la llevé a la academia de La Higuera, y a los 9 a la escuela de fútbol de Más Sport, de La Serena. La vio la PF del club y se la llevó. Se integró hace menos de un año a la institución y este 2022 debutó en Primera".

"Cuando la vio gente que sabía de fútbol decía que esa niñita iba a tirar para arriba, que era muy talentosa, con mucha velocidad. Ella es delantera, aunque el técnico la está probando de 8 ó de 10, aunque para mí es más 9. El profe Wilson Fré está impresionado", añadió.

El progenitor de la joven promesa cuenta de los esfuerzos que han hecho: "El técnico me dio un documento para presentarlo y en la escuela no me pusieron ningún problema, porque saben del talento de mi hija", comentó.