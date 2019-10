Santiago Morning consiguió un valioso empate contra Independiente de Medellín y accedió a cuartos en la Libertadores

Santiago Morning consiguió un valioso empate 1-1 frente a Independiente de Medellín de Colombia y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, luego de terminar en el segundo lugar del Grupo D.

Las "microbuseras" comenzaron mejor el partido y lograron ponerse en ventaja en los 17 minutos, mediante una anotación de Roselord Borgella.

No obstante, la ventaja no le duró casi nada a las "bohemias", ya que tres minutos después llegó el empate de las "cafeteras", gracias a Diana Ospina, resultado que no se movió más en el marcador, ya que el elenco chileno supo cuidarlo con mucho oficio.

Sobre el final del partido las jugadoras de Santiago Morning enviaron un mensaje de apoyo a Chile por su compleja situación social, con múltiples protestas a lo largo del país, tal como consignó CDF.

¡Con la bandera chilena!



Las jugadoras de Santiago Morning celebraron su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ahora, las dirigidas por Paula Navarro enfrentarán en la próxima ronda un duro escollo, dado que deberán medirse el próximo lunes ante Corinthians de Brasil, elenco que terminó en el primer lugar del Grupo C.

En paralelo y en el mismo grupo del Morning, UAI Urquiza apabulló por 6-0 a Municipalidad Distrital de Majes, con cuatro goles de su máxima figura del partido Mariana Larroquette.