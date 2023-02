Sarina Wiegman ganó su tercer premio The Best a mejor entrenadora

La neerlandesa Sarina Wiegman, que al frente de Inglaterra consiguió la Eurocopa, fue elegida este lunes por tercera vez mejor entrenadora del año en los premios The Best de la FIFA.

Wiegman, de 53 años, convirtió a Inglaterra en una maquina de ganar, con 22 victorias y cuatro empates en los 26 partidos que ha dirigido, lo que le llevó a conseguir su segunda Eurocopa, tras la que logró con su país en 2017.

En la Eurocopa, Inglaterra solo encajó dos goles y sumó 22 a su favor.

Wiegman ya fue elegida como mejor entrenadora por la FIFA en 2017 y 2020.

"Desde que camino me encanta el fútbol y he visto cómo este deporte se ha desarrollado entre las mujeres", dijo la mítica entrenadora, que pidió que ese desarrollo no permita "no hacer lo correcto".

"Competimos en el terreno de juego, pero fuera tenemos que ser un equipo, competir juntas para avanzar todas", afirmó la seleccionadora de Inglaterra, que destacó el buen ambiente de la pasada Eurocopa.

Se impuso a Bompastor, ganadora de la liga de su país y de la Liga de Campeones, y a Sundhage, ganadora de la Copa América, en la que las brasileñas marcaron 20 goles y no encajaron ninguno.