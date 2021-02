ANFP programó el inicio del Campeonato del Fútbol Joven para el mes de abril

La ANFP publicó las fechas para el inicio del Campeonato del Fútbol Joven en nuestro país, tras poco más de un año de inactividad debido a los efectos que tuvo el estallido social y luego la pandemia del coronavirus.

A través de su sitio web, el ente rector del fútbol chileno programó para el próximo mes de abril (17 y 18) el arranque de los torneos sub 18 y sub 21.

"Este torneo, que durará entre abril y julio del 2021, será de transición y sin cambios de división. El objetivo es iniciar con los torneos de Fútbol Joven para que, en un futuro, volver al formato tradicional de Primera División y Primera B, además de la incorporación paulatina de nuevas categorías. Siempre que las condiciones sanitarias lo permitan", apuntó el propio organismo.

Además, la ANFP indicó que los equipos participantes corresponderán a la Primera División, Primera B y Segunda División, proyecto que fue aprobado por el directorio. También se publicó el formato del certamen, el que contemplará una división de ocho grupos con los elencos repartidos de acuerdo a criterios geográficos.

- Revisa en detalle cómo será el formato del Campeonato del Fútbol Joven 2021:

Grupo 1: Cobreloa, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique y San Marcos de Arica.

Grupo 2: Coquimbo Unido, Deportes Copiapó, Deportes La Serena y Deportes Vallenar.

Grupo 3: Everton, San Antonio Unido, San Luis, Santiago Wanderers Unión La Calera y Unión San Felipe.

Grupo 4: A.C. Barnechea, Cobresal, Colo Colo, Deportes Colina, Deportes Melipilla, Palestino y Unión Española.

Grupo 5: Audax Italiano, Deportes Recoleta, Lautaro de Buin, Magallanes, Santiago Morning, Universidad Católica y Universidad de Chile.

Grupo 6: Colchagua CD, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y O'Higgins.

Grupo 7: Deportes Iberia, Independiente de Cauquenes, Ñublense y Rangers.

Grupo 8: Arturo Fernández Vial, Deportes Puerto Montt, Deportes Temuco, Deportes Valdivia, Huachipato y Universidad de Concepción.

Los torneos de las categorías Sub 18 y Sub 21 se jugarán de la siguiente manera:

PRIMERA FASE

Los grupos 1, 2, 6 y 7 disputarán dos ruedas de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Los grupos 3, 4, 5 y 8 disputarán una rueda de todos contra todos.

Los primeros y segundos de cada grupo clasificarán a Play Off.

Las categorías Sub 18 y Sub 21 jugarán en canchas separadas, es decir, en una categoría la Sub 18 estará de local y la Sub 21 lo hará de visita, y viceversa.

FASE DE PLAY OFF

Octavos de Final: Las parejas se distribuirán de acuerdo a la ubicación geográfica y jugarán cruzados. El primero con el segundo del grupo más cercano en un solo un partido, los ganadores pasan a la etapa de cuartos de final. El primero de cada grupo será local y se jugará a partido único.

Primero G1 vs Segundo G2 (Ganador 1)

Primera G2 vs Segundo G1 (Ganador 2)

Primero G3 vs Segundo G4 (Ganador 3)

Primero G4 vs Segundo G3 (Ganador 4)

Primero G5 vs Segundo G6 (Ganador 5)

Primero G6 vs Segundo G5 (Ganador 6)

Primero G7 vs Segundo G8 (Ganador 7)

Primero G8 vs Segundo G7 (Ganador 8)

Cuartos de Final: Nuevamente las parejas de los equipos ganadores se distribuirán de acuerdo a ubicación geográfica, definiendo la localía el club que tuvo mejor rendimiento en la primera fase. Será a partido único.

Ganador 1 vs. Ganador 2 (Ganador 9)

Ganador 3 vs. Ganador 4 (Ganador 10)

Ganador 5 vs. Ganador 6 (Ganador 11)

Ganador 7 vs. Ganador 8 (Ganador 12)

Semifinal: Las parejas de los equipos ganadores nuevamente se distribuirán de acuerdo al criterio geográfico. El equipo que tuvo mejor rendimiento en la primera fase será local. Será a partido único.

Ganador 9 vs. Ganador 10 (Ganador 13)

Ganador 11 vs. Ganador 12 (Ganador 14)

Final: Se juega a partido único en cancha neutral.

Ganador 13 vs. Ganador 14