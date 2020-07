Formación en crisis: Los problemas del fútbol joven por la pandemia

La llegada del coronavirus ha desatado una serie de problemas sociales que tiene a la mayoría de los chilenos considerablemente afectados en distintos ámbitos. El fútbol chileno no está ajeno a esa realidad y menos sus protagonistas, siendo los jugadores más jóvenes los que se han visto mayormente afectados.

Ya el "estallido social" de octubre pasado mermó la competencia en las inferiores, pues los torneos fueron suspendidos, algo que se repitió con apenas dos fechas jugadas este 2020, esta vez debido a la emergencia sanitaria.

"La principal falencia que puede existir es estar tanto tiempo sin entrenar. También puede afectar lo psicológico y el tema de las lesiones... Es por eso que hay que planificar bien la vuelta, ver qué categoría volverán, si lo harán todas o las más grande", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa Hugo González, entrenador de la sub 16 de Colo Colo.

Es que la preparación en un departamento o en una casa, no es igual a la que se requiere para transformarse en un profesional. "La principal falencia es no tener todos los implementos para entrenar en casa. Eso no permitirá estar en tan buenas condiciones como se quisiera", dice Sebastián Pereira, juvenil de Everton de Viña del Mar.

Benjamín Troncoso, capitán de la juvenil de Universidad de Chile, cree que habrá "muchas secuelas. Perdemos estado físico y aeróbico. Estábamos acostumbrados a trabajar con los compañeros al lado, y ahora debemos hacerlo en un espacio más reducido y frente a un computador".

¿Cómo recuperar el tiempo perdido?

Los formadores tendrán una gran tarea cuando la pandemia permita que regrese el fútbol. "Es un tema de planificación y de fortalecimiento psicológico, para que no decaigan, y físico, para que no tengan ninguna lesión grave y puedan empezar a desarrollarse. A los más chicos hay que llevarlos de a poco", opina Hugo González.

Para Renato Ramos, jefe del área formativa de Palestino "el fútbol es un fenómeno complejo en el que la interrelación va potenciado el desarrollo de cada uno de los niños. No se tata sólo de refozar lo físico en lo individual. La situaciones del juego y la relación con los compañeros son distintas a otros deporte".

Nelson Parraguez, Gerente del fútbol formativo de la Universidad Católica, considera que "no es fácil adaptarse a esta nueva rutina de mantenerse en casa. Extrañan sus entrenamientos y la competencia y lo que se intenta es que los entrenadores estén lo más cerca posible".

El problema de los que están a un paso del profesionalismo

La falta de fútbol, en un año que los mismos futbolistas creen perdido, significa un problema mayúsculo para aquellos que están dando sus últimos pasos en el balompié formativo.

"Es complicado perder cierta parte de un año, resta partidos y experiencias. Debemos estar siempre motivados y encantados con el fútbol para hacerlo de la mejor forma y estar preparados para volver muy bien", apunta Sebastián Pereira.

Benjamín Troncoso, en tanto, dice que "es un año perdido e irregular porque el 2019 se canceló. No sabemos cuándo se va a retomar. Esto nos afecta a los más grandes porque es el año en que uno debe despegar. Con esto tenemos menos oportunidades para ser futbolistas".

Renato Ramos no está para nada en desacuerdo con esta visión de los jóvenes: "Para un jugador año 2000 que lleva 10 en el club y al que este año no le ha tocado mostrar su desarrollo en el proceso formativo, esto es muy perjudicial. Aquellos que están más cerca de terminar el proceso formativo les afectará aún más. A la vuelta de esto tendremos que hacer un trabajo psicológico".

Ese mismo diagnóstico entrega Nelson Parraguez. "Es una etapa muy compleja para todos los jugadores en formación, pero en particular para las categorías mayores. La tienen más difícil porque se están definiendo sus posibilidades en el fútbol profesional y para lograr esa consolidación deben estar en su máximo potencial, para pelar sus opciones con jugadores del primer equipo", expresó.

Lo cierto es que hoy el panorama sigue siendo muy incierto. La fecha para la vuelta del fútbol es una incógnita, más aún para ellos que quieren llegar al profesionalismo y que hoy "están ansiosos, lo único que quieren es volver a la normalidad", como asegura Hugo González.