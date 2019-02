Miguel Herrera: A Nicolás Castillo lo vamos a recibir como el jugador importante que es

El ex entrenador de la selección azteca espera con ansias la llegada del goleador chileno.

El director técnico de América, Miguel Herrera, habló en conferencia de prensa y confesó que "le encanta" las características de la nueva incorporación del club azteca, el atacante chileno Nicolás Castillo, además aclaró que no tiene ningún problema con el jugador por la discusión que tuvieron hace un tiempo atrás.

"Lo vamos a recibir como lo que es, un jugador importante. Esperemos que Nico consiga lo mismo que en Pumas, que haga goles y la gente la quiera mucho", señaló.

El chileno tuvo un problema con el "Piojo" cuando le gritó sarcásticamente "¡'Piojo' que te entreguen la copa!" cuando estaba en Pumas.

El entrenador no quiso entrar en polémicas y comentó que siente que esa vez fue "una calentura. Además, no agredió a nadie".

"Me encanta su temperamento, obviamente lo vamos a encaminar para sacar la calidad, el temperamento para el equipo. Peleaba solo al frente, es un jugador que quiere ser diferente y lo ha demostrado", añadió.

Además alabó el esfuerzo que demuestra Castillo en la cancha, un característica que para él es fundamental en un delantero.

"Cuando no tengan la pelota tienen que hacer labor de equipo. Yo he visto como lo hacía (Castillo), lo he visto corretear a todos, pararse en su área, bajar a pelear una pelota y después llegar al área rival", puntalizó.