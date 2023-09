Nicolás Solabarrieta decidió dejar el fútbol a los 27 años: "Se me cerraron las puertas por ser hijo de"

Nicolás Solabarrieta, hijo del reconocido periodista chileno, tomó una rotunda decisión al retirarse del fútbol a sus 27 años de edad y luego de haber llegado a inicios de este 2023 al Seravezza Pozzi del fútbol italiano.

Formado en las inferiores de Universidad Católica, Solabarrieta pasó por clubes como FC Tucson y Reding en Estados Unidos, Tacuarembó en el ascenso uruguayo y en nuestro país defendió a Palestino, Recoleta y Lautaro de Buin.

Sin embargo, todo eso quedó atrás y así lo contó el propio delantero en diálogo con Las Ultimas Noticias: "En Italia empecé a perder la motivación. Fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar y me dio cuenta de que el fútbol había cumplido un ciclo en mí. Retirarme fue una decisión difícil, a travpes de los años me pasaron un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie", señaló al matutino.

"Lo que sí puedo decir es que mi carrera estuvo marcada por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de, sin darme oportunidad de mostrar mis condiciones", apuntó.

Ahora Solabarrieta está dedicado en su emprendimiento llamado Tros, el cual lanzó junto a un grupo de amigos y está enfocado en la indumentaria urbana y deportiva.