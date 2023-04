Yamila Reyna comentó separación del "Mono" Sánchez: Su traición es inentendible

La animadora Yamila Reyna abordó la reciente separación del arquero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, y aseguró que la traición del futbolista es inentendible para ella.

"Yo viví una relación de muchísimo amor... Voy a hablar de mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente... Amé sanamente, me mude a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en los momentos más difíciles de su carrera. Estuve poniendo el hombro y cuando necesité el apoyo de vuelta porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia con ocho horas al aire, su manera de pagarme fue con una traición, de la que yo me enteré por la prensa", dijo la argentina en el programa "Podemos Hablar", de Chilevisión, el cual saldrá este viernes al aire.

"Cuando la personas con la que te proyectaste, con las que ibas a firmar una vida a futuro, que decías que eras el amor de su vida, te traiciona para mí es inentendible", añadió.

"A esta altura de mi vida quiero a mi lado a alguien que tenga integridad y valores y él no los tiene", comentó.