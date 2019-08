Ayudante técnico de Bologna: Medel servirá como fuerza impulsora para nuestro equipo

Uno de los ayudantes técnicos de Bologna, Emilio De Leo, valoró la adquisición por parte de la escuadra italiana del futbolista chileno Gary Medel y destacó cómo su carácter será una buena adición al equipo.

"El fichaje de Medel es muy importante para nosotros. Hablamos sobre un jugador que es muy bueno en la transición y además que es capaz de imponerse", señaló el asistente de Sinisa Mihjalovic.

Igualmente, De Leo ensalzó otra de las virtudes de Medel: "Desde el punto de vista de su carácter, es una excelente adición y servirá como una fuerza impulsora para nuestro equipo", manifestó.

De Leo junto a Miroslav Tanjga se hacen cargo del equipo mientras Mihajlovic se encuentra en tratamiento debido a la leucemia que padece.

🎙 #DeLeo: "The #Medel signing is very important for us. We're talking about a player who's good in transition and capable of imposing himself. In terms of character, he's an excellent addition and will be a catalyst for the team." #BolognaSpal #WeAreOne