Gary Medel escogió a Colo Colo como el equipo más difícil que enfrentó en su carrera

El Brasileirao comienza este fin de semana y los chilenos en Brasil ya se están preparando para iniciar la temporada. Uno de ellos es Gary Medel que tras disputar la Copa Estadual y quedarse en semifinales, por fin podrá medirse con el resto de equipos.

En la previa de su partido contra Gremio, el "Pitbull" respondió un mano a mano con TNT Sports Brasil donde fue consultado por su top 3 en diferentes temáticas futboleras y una de sus respuestas sorprendió a los hinchas del fútbol.

Tres equipos donde jugaste: "Católica, Boca Juniors, Vasco da Gama".

Los equipos o selecciones más difíciles que enfrentaste en tu carrera: "Juventus, River Plate y en algún momento Colo Colo".

Los tres mejores jugadores con los que jugaste: "Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Juan Roman Riquelme. Pero tengo muchos, Mateo Kovačić, Lukas Poldolski, Mauro Icardi..."

Los tres adversarios más difíciles de marcar: "Edin Džeko que jugaba en la Roma, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín".

Los tres mejores jugadores de la historia para ti: "Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona, en ese orden".

Los tres mejores clásicos que ya jugaste: "Con River, Juventus y Flamengo".

Los tres partidos más inolvidables con la camiseta de Vasco: "La salvación del año pasado contra Bragantino, el primer que ganamos ante Gremio y cuando ganamos 5-1".

Vasco da Gama debutará en el Campeonato Brasileño este domingo a las 15:00 horas de Chile.

