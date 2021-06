Cristina Morales: Me hace gracias que crean que me puedo poner celosa por los bailes de Gary

Cristina Morales, esposa del seleccionado chileno Gary Medel, comentó las particulares sesiones en vivo que hace su esposo en medio de la concentración de la Roja en la Copa América y aseguró que disfruta mucho de los bailes del defensor nacional.

"Su baile prohibido me hace gracia. Y también me hace mucha gracia la gente que cree que me puedo poner celosa o algo por un baile. A veces me gusta seguir el chiste en plan 'si sigues bailando, no vienes a casa'. Pero, por favor, que es broma, que baile, que baile", dijo Morales en diálogo con Las Últimas Noticias.

La periodista contó que le habría gustado estar junto a Medel en la Copa América, aunque está todo muy complicado asegurando que en su recuero está el torneo disputado en Chile en 2015.

"Me habría gustado estar ahí también para esta Copa América, pero la cosa está para viajar por el tema de las cuarentenas. Acá en Granada, en España, estamos en el día 26 sin usa mascarillas, pero de todas formas, hay que tener cuidado", contó.

"Creo que la sensación de la Copa América 2015 no la he sentido en ninguna otra. No sé si será porque estaba embarazada de nuestra primera hija, Alessandra, y lo sentí más especial por ese sentido. Igual no he vuelto a acompañarlo desde el Mundial de Brasil 2014. El resto de los torneos me ha tocado estar embarazada o armando los preparativos para nuestro matrimonio", añadió.