Gary Medel: A Arturo Vidal le encanta Boca, se muere por ir

El jugador nacional Gary Medel contó que le encantaría volver a Boca Juniors, club en el que dejó una grata impresión, asegurando además que a Arturo Vidal le gustaría jugar en el equipo xeneize.

"Le encanta Boca, se lo sigue en las redes sociales, es el único equipo que sigue de Argentina. Se muere por ir", dijo Medel a la Radio Continental de Buenos Aires sobre el volante de FC Barcelona.

En cuanto a su futuro, el "Pitbull" señaló: "Tengo dos años más de contrato en Bologna y pienso respetarlo. Pero esto siempre cambia, aunque por el momento estoy contento acá. Falta roce internacional, pero acá te tratan muy bien, es un club muy familiar".

Ante ello, reconoció que "con (Juan Román) Riquelme hablo bastante, una vez por semana, hablamos de todo, de fútbol y de la familia, me ha propuesto volver a Boca, y este club te mueve".

"Boca es algo importante en todo el mundo, volvería encantado. Sería un sueño volver, con tal de jugar soy feliz, no me importa la posición. Estoy bien físicamente. Me gusta jugar en cualquier posición, tengo una clausula pequeña, llego a un acuerdo y me voy", añadió.

Sobre otros jugadores que pueden llegar al equipo bonaerense, expresó: "A Mauricio Isla también lo veo en Boca, será un aporte muy grande si se concreta, yo le pasé el número a Román para que hablen. Por lo que supe, está apartado de Fenerbahce y quedará libre".

Finalmente, contó que propuso a otra figura de la Roja para el xeneize. "Charles Aránguiz está bien, hoy está pasando un buen momento en Bayer Leverkusen. Por lo que sé habían hablado con él en enero", cerró.