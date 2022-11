Gary Medel: Berizzo está trabajando super bien, tiene una intensidad que habíamos perdido

El experimentado jugador de la selección chilena Gary Medel destacó el trabajo de Eduardo Berizzo al mando de la Roja, asegurando que el "Toto" le está entregando al equipo una intensidad que se perdió en los últimos procesos.

El futbolista adviritió de cara a los amistosos con Polonia y Eslovaquia que deben "tratar de seguir por el mismo camino que estábamos haciendo con Berizzo, está trabajando super bien. Tiene una intensidad que habíamos perdido, nos estamos tratando de adaptar, solo que son pocos días los que estamos en la selección", reconoció a ESPN.

"La adaptación debe ser rápida y darlo vuelta, por lo que quiere el entrenador y nosotros. Espero que nos vaya bien porque es la última vez que nos juntamos antes de las Clasificatorias", agregó Medel.

Respecto a este nuevo desafío con la Roja, el que interrumpirá sus vacaciones, advirtió que "obviamente que no se descansa, tendré vacaciones cuando me retire del fútbol, pero en este momento estoy súper bien. Creo que son pocos los jugadores que juegan constantemente acá en Europa y obviamente yo soy uno de ellos. Me siento bien y tengo para dar mucho".

Por otro lado, Medel habló de su momento en Bologna y la responsabilidad de ser el capitán. "Estoy a disposición, obviamente la cinta es algo extra solamente, pero dentro del campo si no la tengo me da exactamente igual. Quiero dar siempre un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha a mis compañeros y demostrar que estoy capacitado. Es un orgullo llevarla", expresó.

Sobre la contundente caída ante Inter de Milán de mitad de semana, indicó que "el último partido no fue muy bueno porque perdimos 6-1 con un equipo fuerte que juega súper bien, luego del 1-1 nos cobran una falta que no es y nos marcan el 2-1. Hay que dar vuelta la página y venir el día sábado contra Sassuolo".

Respecto a su regreso a la zona de volantes, aputó que se está "adaptando súper bien, bueno ya he jugado casi toda mi carrera aquí en Europa, en Boca, en muchos clubes de contención. Así que estoy bien, me siento bien físicamente donde he mejorado bastante, porque no es lo mismo central que mediocampo, así que muy contento".