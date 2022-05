Gary Medel encaró a funcionarios de la Seremi que no lo dejaron ver el show de Karol G

Una tensa situación protagonizó durante la noche de este jueves el seleccionado chileno Gary Medel, luego que funcionarios de la Seremi de Salud no lo dejaron entrar al Movistar Arena para ver el show de la cantante colombiana Karol G.

Medel llegó este jueves a Chile desde Italia y lo primero que hizo fue vacunarse con la tercera dosis contra el Covid-19. Sin embargo, al no tener el pase de movilidad activo, las autoridades sanitarias decidieron impedirle la entrada al recinto en el Parque O'Higgins.

Molesto por la situación, Medel, quien tenía el carnet que ratifica que se vacunó en esta jornada, hizo un live de Instagram y encaró a los funcionarios de la Seremi, remarcando que tenía las tres dosis y no lo dejaban entrar.

GARY OUT 🔴



Gary Medel realizó un live de Instagram afuera del Movistar Arena donde autoridad sanitaria no lo dejó entrar al show de Karol G.



"Llegué hoy a Chile y me puse la tercera vacuna", expresó.



*Pase se activa luego de tres días que la persona recibe la tercera vacuna. pic.twitter.com/nIXlpye7yz