Gary Medel se llenó de críticas por un "like" a Marcelo "Chino" Ríos

El volante nacional Gary Medel se llenó de críticas en Twitter por un "like" a la publicación de Marcelo Ríos apoyando abiertamente la opción del Rechazo del plebiscito del próximo domingo 25 de octubre.

Muchos interpretaron que con el "me gusta" que dejó el "Pitbull" no estaba más que apoyando también al Rechazo, algo que no dejó contento a varios.

Mira acá los mensajes contra Medel:

Alguien me explica lo de Gary Medel?? pic.twitter.com/fk0BflXUGz — Rocío Gutiérrez (@rocioguti_) October 18, 2020

Gary Medel tomó bando... ¿se le acabará el cariño de la gente que lo ha bancado hasta ahora? — KATURRO SOLITARIO (@rodsepce) October 18, 2020

Gary Medel. Fuistes — Luis Lucero (@lucerox10) October 18, 2020

Gary Medel vota Rechazo

Parece q olvidó sus origenes... — Memo 91 (@Romano736) October 18, 2020

Chino Ríos va a votar rechazo y Gary Medel le dio like. — Choclo con Mayo 🤤 (@ShebaN0M0re) October 18, 2020

Así que Gary Medel,vota rechazo,con su like a Ríos,mira tú lo que hace el dinero — Mario V #apruebo,y CC el 25/10/2020 (@viruma56) October 18, 2020

ustedes siempre tienen una excusa para gary medel.



dejen de infantilizar a los futbolistas, son gente adulta. — Mista Lova Lova (@_Aqueleyoyo) October 18, 2020

NO ME DECEPCIONES GARY MEDEL — TriniTrinita 🎀 (@Trini_Lsr) October 18, 2020

Jubilen a Gary Medel que se puso facho https://t.co/kDvh92S8m6 — pepe (@josepepecote) October 18, 2020

Hasta ahí les llegó el #GaryMedel..!!! Votando Rechazo..! — Λry (@Arynauta) October 18, 2020