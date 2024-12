Gary Medel sigue en España y en la UC lo esperan con un atractivo contrato

Los hinchas de Universidad Católica se quedaron con las ganas la noche del pasado 24 de diciembre ya que todos esperaban el anuncio de la presentación en redes sociales del fichaje de Gary Medel como nuevo jugador cruzado para la temporada 2025.

Mientras todos estaban expectantes a las redes sociales del cuadro de la precordillera, el regalo de Navidad nunca llegó, ya que el jugador se mantiene actualmente en Marbella, España, disfrutando las fiestas de fin de año junto a su familia y ahí seguirá en los próximos días.

Luego de 16 años de militar en el extranjero, todo hace indicar que Gary Medel volverá al fútbol chileno y lo hará para volver a vestir la camiseta de Universidad Católica, elenco al que llegaría por las próximas dos temporadas.

En la precordillera aguardan por el retorno del “Pitbull” y esperan que retorne al país los primeros días de enero, después de las fiestas de fin de año.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, el volante nacional aún no llega a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato con un año de anticipación. El club que preside Juan Román Riquelme y que tendrá en sus filas a Carlos Palacios, quiere dejarlo partir para liberar un cupo de extranjero, pero no a cualquier costo.

No se que pensaran ustedes. Pero a mi esta teleserie ya me aburrió. Ahora no saldría gratis de Boca y sería confirmado recién en enero.. Acaso se cree super clase o super estrella ?? Mejor no vengas Gary Medel #LosCruzados pic.twitter.com/FxBhkzm1Dx