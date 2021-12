Gary Medel vivió un divertido momento con su entrenador gracias a Alexis Sánchez

El referente de la selección chilena Gary Medel vivió una distendida conferencia de prensa con su entrenador de Bologna, Sinisa Mihajlovic, con Alexis Sánchez como tema de conversación.

Medel fue consultado por quién es el mejor futbolista que ha visto en su carrera, contestando: "Alexis Sánchez. Cuando está bien, al 100% por ciento, es un jugador top".

Ante esto, Mihajlovic detuvo la declaración del "Pitbull" y dijo: "entonces, yo tengo que decir Dusan Vlahovic (futbolista de la Fiorentina), si está bien. Pero he visto otros partidos".

Gary no se quedó tranquilo y le respondió: "Pero contra mí no hizo nada Vlahovic", a lo que el DT cerró: "Por eso no lo he votado. Porque si no pudo con Gary, con la diferencia que hay, no puedo hacer nada, que mal jugador es. Pero he visto los partidos, me parece que Brozovic (mediocampista de Inter de Milán) también es bueno".

