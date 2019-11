Gary Medel volvió a respaldar las manifestaciones: Apoyo al pueblo que lucha por sus derechos

Uno de los futbolistas chilenos que más se ha manifestado respecto al estallido social de nuestro país es Gary Medel. Este jueves, el "Pitbull" volvió a respaldar las protestas que se realizan a lo largo del territorio nacional, asegurando que apoya al "pueblo que lucha por sus derechos".

En conferencia de prensa con Bologna, el "Pitbull" comentó: "Es una situación compleja la de Chile, pero desde aquí enviamos todo nuestro apoyo a un pueblo que lucha por sus derechos".

"Es una lástima lo que está sucediendo, pero es positivo lo que está luchando la gente. Y la selección le da todo nuestro apoyo al pueblo", remarcó.

Medel afirmó que está disponible para el amistoso ante Perú pactado para este mes de noviembre, declinando los rumores de que los jugadores de la "Roja" pidieran no jugar el partido por la situación social.

"Estoy listo y recuperado para el partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Me siento bien, he entrenado dos semanas muy fuerte y contra Inter estuve bien", declaró.

Chile y Perú jugarán el próximo 19 de noviembre en Lima, a las 22:30 horas de nuestro país.