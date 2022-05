Subsecretario de salud pública: Gary Medel se comprometió a apoyar las campañas de vacunación

El subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, habló del actuar de Gary Medel, el que increpó e insultó a funcionarios de la Seremi previo a un concierto de Karol G al que no pudo ingresar por no tener regulado su esquema de vacunación.

"Primero que todo, quiero agradecer el rol que cumplen los funcionarios y las funcionarias de la autoridad sanitaria, permitiendo todas las labores de fiscalización que son fundamentales para mantenernos protegidos", indicó.

Tras ello, apuntó que "quiero valorar las disculpas públicas que realizó Gary Medel, habla muy bien de él. Tuvimos diálogo directamente con él donde manifestó sus disculpas y se comprometió a apoyar que sigamos impulsando las campañas de vacunación y la importancia del Pase de Movilidad".

Considerando esta situación, aprovechó de entregar algunas aclaraciones. "Cuando uno se vacuna, no es inmediato que esto se vea reflejado en el Pase de Movilidad. No es un proceso burocrático, sino que tiene la razón que la inmunidad no ocurre de manera instantánea cuando se está vacunado", indicó.

"Sólo después de 14 días de recibir la segunda dosis, uno comienza a tener una protección. Por eso, que existan días de diferencia, tiene que ver con razones sanitarias", agregró.

Asimismo, señaló que "la homologación de vacunas de personas que vienen desde el extranjero está en línea y no toma más de 48 horas, por eso llamamos a que se haga con anticipación".