France Football presentó sus candidatos a la mejor delantera de la historia

Este lunes la revista francesa France Football dio a conocer una lista de 30 candidatos para conformar el mejor ataque de la historia del balompié internacional.

El prestigioso medio busca armar este año la mejor oncena de la historia, en reemplazo del Balón de Oro que no será entregado, y ahora se encargó de anunciar las alternativas a mejor puntero derecho e izquierdo, además de buscar al delantero centro más destacado.

Entre las opciones como mejor extremo por el sector diestro destacan jugadores como George Best, Garrincha, David Beckham, Lionel Messi o Samuel Eto'o, mientras que por la zurda aparecen como opciones Hristo Stoitchkov, Ronaldinho, Rivaldo y Cristiano Ronaldo, entre otros.

Para el lugar de centrodelantero los nombres más llamativos son: Johan Cruyff, Eusébio, Gerd Müller, George Weah, Romario y Ronaldo.

Revisa todos los candidatos al mejor ataque de la historia del fútbol:

