"Memorabiblia" revivirá polémica entre Jorge Garcés y Juvenal Olmos: “Fueron momentos álgidos”

Este miércoles se estrena un nuevo capítulo de Memorabiblia de TNT Sports, el cual se vestirá de verde para recordar la inolvidable campaña de Santiago Wanderers en 2001. De la mano del técnico, Jorge Garcés, los "caturros" volvieron a gritar campeón luego de 30 años sin dar la vuelta olímpica.

En ese contexto, el espacio documental repasará una polémica que estuvo en la palestra por aquel entonces, cuando el otrora técnico de Universidad Católica y actual comentarista de Todos Somos Técnicos, Juvenal Olmos, celebró efusivamente un trabajado triunfo ante el Wanderers de Garcés.

"Ese día en particular, me dio por celebrar así, pero no era algo pensado ni mucho menos dirigido. Solo salió. Ha sido uno de los momentos álgidos en cuanto a la presión, tensión y cosas que se hablaron en el momento", recordará Juvenal.

Mientras que Garcés, asegurará: "Le bajé el perfil al gesto de Juvenal. Fue un gesto grosero. Quise pensar que no era para mí. Y si era para mí, mi respuesta fue levantar la copa al final del torneo".

"Los jugadores estuvieron tres días sin saludarme"

Entre otros grandes momentos, Garcés repasará un momento complejo pero con un final feliz, cuando en plenas Fiestas Patrias de 2001 hizo entrenar al equipo, como parte de la preparación del partido con Universidad de Chile. Decisión que generó una dura respuesta de sus ex dirigidos.

"Los jugadores estuvieron como tres días sin saludarme. Para el 18 y 19 de septiembre los hice entrenar doble jornada, ambos días. Mientras que la UC, Colo-Colo y el resto libre; y en la TV haciendo juegos de volantines en los cerros, etc. Previo a esto, fueron tres veces al camarín (Héctor) Robles, (Moisés) Villarroel y (Jaime) Riveros, "ya pos profe...profe". A los días después de las festividades, viene la U a Sausalito y le ganamos 4-1. Jaime me abraza en el camarín y me dice: "Esta la ganó usted."

Un memorable título conseguido por Gárces y sus dirigidos, que despertó la pasión y alegría de todo el pueblo porteño, que tras la obtención del título en el Estadio Nacional, salió en masa a las calles de Valparaíso para celebrar la copa.

Nuevo capítulo de Memorabiblia que se estrenará este miércoles a las 21:00 horas por todas las señales de TNT Sports. Además, estará disponible en Estadio TNT Sports.