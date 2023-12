Cris Martínez: Desde la primera fecha trabajamos como campeones

El atacante de Huachipato Cris Martínez desmenuzó la exitosa temporada del cuadro siderúrgico, que se quedó con el título en la última fecha luego de sacar adelante su partido con Audax Italiano y aprovechando el traspié de Cobresal en su visita a Unión Española.

El ariete de origen paraguayo, que marcó uno de los goles en el 2-0 ante los itálicos, se refirió a la gran manera de trabajar que llevó Gustavo Alvarez al cuadro sureño, donde les dijo a los jugadores, en la primera fecha, que serían los campeones.

"Venimos de dos años de mucho sufrimiento, con el profe tuvimos mucho tiempo de trabajo. En esta fecha ya estábamos entrenando, trajo su modelo de juego, su filosofía y tenía los jugadores adecuados para plasmar su idea", expresó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"La verdad es que entendimos todo, desde la primera fecha, cuando nos dijo que este año haríamos algo distinto y mostró las estadísticas de 2015 hacia adelante de cómo era Huachipato, nos mostró todo, desde como terminaba los años, la primera rueda, todo eso, y nos dijo que este año haremos algo distinto y vamos a salir campeones... en la primera fecha, pero vamos a ir paso a paso", complementó.

"La verdad es que silenciosamente, sin decir nada a nadie, trabajamos como campeones, desde la primera fecha, siempre bajábamos el perfil, pero entre nosotros hablábamos y decíamos que podíamos salir campeón. Veníamos trabajando desde 2019 casi con el mismo plantel, hay jugadores jóvenes que van creciendo y pocos jugadores que se van integrando desde 2019 y pocos jugadores salieron", subrayó.

"Por más que no hubiéramos salido campeón, por todo lo que hemos pasado, ya era un buen mérito del equipo que ha mostrado mucha mejoría, de venir peleando dos años y de la nada está peleando el campeonato, para mí es mérito del técnico, es un tremendo técnico y nos ha sacado el mejor rendimiento de cada uno de nosotros", describió.

Agregó que, en lo personal, "me hizo sentir importante en el equipo y eso va adquiriendo confianza, en los partidos ya salía todo".

"A mí no me sobra nada, tengo que meterle duro, dejarlo todo en la cancha, no dar pelota por perdida, tratar de ir para adelante porque no me sobra nada, tengo que mostrar ese carácter porque es lo que a mí me hizo llegar a jugar en Primera División y es lo que me sigue manteniendo para seguir en Primera", expuso.

El relato de la campaña

Cris Martínez también reveló que "cuando vino el receso sabíamos que quedaban cuatro fechas y estábamos a tres puntos -de Cobresal-, cuando vino el empate con Católica ellos también empataron con O'Higgins y quedamos a dos, quedaban dos fechas. Colo Colo y Cobresal terminaban de visita y nosotros de locales, entonces sabíamos que el partido más importante para nosotros era Ñublense, porque es un equipo que juega bien al fútbol y tiene buenos jugadores".

"Ese partido era clave para nosotros, sabíamos que Unión le podía quitar puntos a Cobresal y se dio justo como queríamos", recordó.

"En la primera rueda terminamos bien y luego vino el receso; nos costó cuatro fechas para agarrar ritmo futbollístico. Después de esas cuatro fechas, que terminaron contra Colo Colo y perdimos en Santiago, desde ese partido no perdimos más, tuvimos 11 partidos sin perder".

"Teníamos la convicción que en la penúltima o última fecha íbamos a llegar acompañados o punteros, se nos dio todo, cuando ganamos a Ñublense sabíamos que se nos iba a dar el resultado y así fue, creo que fuimos justos campeones y lo mejor que pudimos coronarlo en nuestra casa", finalizó.

Sobre alguna opción de partir de Huachipato, sostuvo que "no cierro la puerta a ningún club, eso ya va a decidirlo Huachipato, la gente del club, siempre he estado abierto, en muchas ocasiones tenía para salir, pero si era bueno para el club bien y si no, también estoy contento".