Edgardo Abdala y situación de su hijo Joaquín: En Huachipato lo obligaron a firmar con Felicevich

Edgardo Abdala, padre de Joaquín Abdala, juvenil de Huachipato que según señaló una columna firmada por el periodista Juan Cristóbal Guarello en el diario La Tercera fue obligado a firmar con el representante Fernando Felicevich, conversó con Al Aire Libre PM y relató la situación por la que atraviesa su hijo.

Abdala aseguró que a su hijo "lo obligaron a firmar con Felicevich. A mí me llamó Cristián Paulucci (actual miembro del cuerpo técnico de Universidad Católica) para decirme que si no firmaba no jugaba más en Huachipato y que solamente iba a entrenar, que era una orden de gerencia, me lo dijo textualmente así. Con 17 años, él se vio obligado a firmar".

Asimismo, aseguró que desde el cuadro de Talcahuano "nunca se acercaron a hablar. Desde que Joaquín me pidió que lo sacara de Huachipato porque se estaba desencantando del fútbol, que no lo estaba pasando bien, me intenté comunicar con ellos y la respuesta cuando llamé al jefe técnico para comunicarle que Joaquín no iba a ir más y que exigía la libertad de acción para que probara en otro lado fue que no se desgastaba más y que no hablaba más conmigo y que yo me comunicara con la gerencia".

"He estado dos meses intentando comunicarme con Jorge Correa (gerente general de Huachipato), he intentado comunicarme y sólo tuve una respuesta en la que dijo que me llamaría y eso no ha pasado", agregó Edgardo Abdala.

Respecto a la exigencia que le hicieron a Joaquín de integrarse a la marca del empresario Twenty Two para poder seguir jugando, apuntó que "me deja una sensación extraña el cómo se está manejando esta situación, lo único que yo quiero es que mi hijo tenga un bienestar en cuanto a la salud mental, no lo está pasando bien, está deprimido porque no lo dejan jugar y es lo que el ama y sueña".

Sobre la condición actual de su hijo, expresó que "dejó de entrenar en Huachipato hace bastante tiempo, venía con un suceso de hace ya tres años que no quería seguir, pero bajo la presión de que si no jugaba ahí no le darían libertad de acción. Ante eso, uno queda de manos atadas y después ya se gatilló todo cuando lo obligan a jugar con cierto empresario".

"Después vinieron los tratos hacia él y los estados de ánimo que hoy lo tienen con tratamiento psicológico, solamente porque el club le limita la posibilidad de jugar fútbol en otro lado", complementó Edgardo Abdala.

La UC aclaró contratación de Paulucci

Universidad Católica emitió un comunicado en el que aclara cómo se gestó la llegada de Cristian Paulucci, quien fue el encargado de comunicarle a Joaquín Abdala que si no firmaba por Felicevich no iba a jugar.

"El referido profesional se integró al Cuerpo Técnico de nuestro Plantel Profesional luego de la partida de Patricio Ormazábal a Magallanes, debido a su enorme conocimiento del medio futbolístico chileno", apuntó el escrito.

"En su carrera en nuestro país, Paulucci se ha desempeñado en el área de scouting de la UC durante los años 2011 y 2012, luego como Ayudante Técnico en San Marcos de Arica en las temporadas 2013 y 2014, nuevamente en la UC ese mismo año y finalmente como Gerente Deportivo de Huachipato entre los años 2015 y 2019", agrega el club.

Asimismo, respecto a Diego Valencia y alguna recomendación de Paulucci para firmar con Felicevich, el comunicado advierte que "esta misma mañana hemos confirmado con el propio jugador que ello no era efectivo y que mantiene su representación con una firma distinta".