Gustavo Alvarez: No me detengo a atender rumores, sería una pérdida de tiempo

El entrenador de Huachipato, Gustavo Alvarez, consideró como "rumores" las informaciones que hablan sobre el interés que despertó en Colo Colo y Universidad de Chile tras la buena temporada con los "acereros", junto a los que pelea el título en la última fecha.

"-Son- simplemente rumores, tengo la costumbre de no desenfocarme jamás en medio de una temporada, estoy cien por ciento mentalmente, físicamente, espiritualmente en Huachipato y la importancia de este desenlace, no me detendo a atender rumores, sería una pérdida de tiempo", declaró el DT.

Alvarez también destacó que durante el año "hemos sentido el apoyo de la gente todo el año, son muy importantes en la actualidad de Huachipato".

"Al plantel lo veo muy bien, ha subido mucho la competitividad interna y un equipo es el reflejo del plantel", avisó sobre la previa al choque con Audax Italiano de este viernes, para el que apuntó que "el plantel está con todos a disposición".

"Luchando por esta instancia es igual que todo el año, pero ahora hay un desenlace, estamos muy preparados para una vez más imponer nuestra idea, superar al rival, es nuestra intención para que nos acerque una vez más a sacar los tres puntos", comentó.

Huachipato necesita un triunfo y que Cobresal no sume en su visita a Unión Española para ser campeón.