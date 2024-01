Victoriano Cerda: No tengo ninguna relación con la propiedad de U. de Chile

Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, nuevamente fue consultado sobre un posible vínculo con Universidad de Chile y remarcó no tener influencia alguna en el club y en la dirigencia de Azul Azul.

"No tengo ninguna relación con la propiedad de Universidad de Chile. Lo he dicho en más de una oportunidad, tampoco tengo ninguna influencia ni injerencia en la U ni en ningún club que no sea Huachipato", declaró Cerda en diálogo con ESPN Chile.

En la misma línea, el dirigente de Huachipato recordó que "antes me colgaron la propiedad de San Marcos de Arica, que yo mandaba y finalmente el club se vendió y no tuve nada que ver. También con La Serena (...) y no lo demostraron, dijeron que mostrarían documentos, pero no lo hicieron, porque no existen".

Cerda, además, declaró que no conocía a Michael Clark antes de su llegada a la presidencia de Azul Azul.

"No conocía a Michael Clark antes de que entrara a Universidad de Chile. Nunca antes lo había visto, no me había topado con él y no tenía idea quién era. Lo conocí después de que llegó a la U", declaró.

"De ahí en adelante que él haya tenido una relación con una empresa que compró otra a la que yo estuve vinculado por varios años atrás, son especulaciones que son complejas de asimilar", sentenció.