La decepción de Santiago Ford: Esta competencia era sumamente importante para mí

Santiago Ford, conversó en exclusiva con Al Aire Libre sobre el drama que vivió en el evento Multistars, parte del circuito de clasificación de decatlón para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde sus garrochas no llegaron y debió competir con implementos prestados. Sin lograr la marca necesaria, se vio obligado a abandonar la competencia.

En relación a lo ocurrido, Ford relató, "Esta competencia era sumamente importante para mí, ya que era clase "A". Si quedaba entre los primeros cinco atletas, superando mi marca en los Juegos Panamericanos, me entregaba puntos para ascender en el ranking Olímpico."

"Llegué al Multistars en el puesto 25°, pero descendí al 26° porque, obviamente, hubo competidores que completaron la prueba y el ranking se modificó", añadió Santiago.

Ford y la garrocha de la discordia

También tuvo un momento para explicar su visión sobre la no llegada de sus implementos a la competencia, mencionando que "el tema de las garrochas principalmente implica coordinarse con las aerolíneas y explicarles la situación, ya que otros países sí llevan sus implementos. Es principalmente un problema de comunicación. El presidente de la Federación de Atletismo se puso en contacto conmigo y están trabajando en el tema del transporte de los implementos."

"Necesito apoyo para asegurarme de que, a partir de ahora, donde quiera que viaje, lo haga con mis garrochas, para evitar que se repita lo sucedido", concluyó Santiago Ford.

Santiago Ford con el ojo puesto en Brasil

Entre las próximas competencias que enfrentará el atleta cubano-chileno se encuentra el Campeonato Iberoamericano que se llevará a cabo en Brasil. "En este momento, necesito obtener sí o sí un buen resultado en Brasil para luego regresar a Europa en junio y competir en un circuito de nivel similar al de 'Multistars', con el fin de recuperar los puntos perdidos en la clasificación olímpica" comentó el medallista de oro en Santiago 2023.

El camino de Santiago Ford para decir presente en París 2024

En su lucha por ingresar al selecto grupo de deportistas que participarán en la máxima competencia deportiva de los anillos, Ford enfrenta un gran desafío. "Lo que necesito para lograr la clasificación es superar mi mejor marca personal en las dos próximas competencias. Actualmente, tengo 7845 puntos y debo superar esa marca, quedando, obviamente, dentro de los tres o cuatro primeros competidores", argumentó el atleta chileno.

"Es complicado porque debo estar preparado, y nunca antes me había tocado competir tantas veces seguidas. Con mi participación en Brasil, completaré 3 decathlones seguidos, lo cual es bastante, y aún debo asistir a un cuarto. Pero me siento bien, me encuentro preparado mental y físicamente", comentó el deportista del Team Chile.