Santiago Ford vivió bochornosa situación en Italia: No llegaron sus implementos para competir

El atleta Santiago Ford abandonó la competencia de decathlon en la que participaba en Brescia, Italia, porque las garrochas no llegaron al momento de competir y debió utilizar un implemento prestado, no logrando conseguir la marca necesaria, situación que le puede mermar opciones de clasificar a París 2024.

Esta insólita situación vivió durante el fin de semana el deportista del Team Chile y medallista de oro en decathlon en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El hecho ocurrió en el evento Multistars que se llevó a cabo esta temporada en Brescia, Italia, y que forma parte del circuito de competencia preparatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, el decatleta no pudo llevar a cabo una de las pruebas de manera adecuada debido a que sus garrochas no llegaron a la cita. Tuvo que competir con una pértiga prestada, logrando un salto de 3,75 metros, lo que lo dejó sin posibilidades de disputar una medalla y sin puntos para la clasificación olímpica.

Como resultado, tomó la drástica decisión de abandonar el certamen.

El desahogo de Santiago Ford

En sus redes sociales, realizó una apesadumbrada publicación comentando lo sucedido.

"El objetivo de esta competición era quedar entre los 5 primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el tercer puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición..." comenzó relatando el medallista panamericano.

"De corazón les expreso que es muy frustrante que pasen estas cosas. Que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben por cosas ajenas a ti, ya que todos los que entienden de mi disciplina saben que no se puede hacer un Decatlón todos los fines de semana y esta era una oportunidad muy importante para mí y mi equipo." complementó Ford.