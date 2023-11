¿Quién es Santiago Ford, el chileno de oro en el decatlón de los Panamericanos?

Santiago Ford vivió un sueño este martes, al conquistar la medalla de oro para Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, apenas nueve meses después de haber recibido su nacionalización por gracia.

Ford nació en Cuba en 1997, estudió educación física y llegó a nuestro país en 2018, dejando las complicada exigencia deportiva la isla y con la meta de algún día representar a Chile.

"En Cuba tienes que tener oro o plata para que te reconozcan y puedas llamar un poco la atención. Si no, no eres nadie. Es complicado", aseguró Ford en una entrevista realizada a Emol el año pasado, cuando buscaba conseguir la nacionalidad.

Su odisea para llegar a Chile fue tremenda. En su relato, contó que viajó "a la mala", pasando desde Cuba a Guyana, de ahí a Brasil (donde atravesó la selva) y en un vuelo llegó a Perú, en donde tuvo una mala experiencia con la policía, antes de cruzar la frontera de Chile desde Tacna.

"Me abrieron la maleta completa, vieron que yo tenía pura ropa de deporte. Me vieron el celular y que tenía puras fotos de deporte. Me creyeron y aún así no me dejaban pasar. Me dijeron que si no les daba dinero, no me dejaban pasar. A mí solo me quedaban 30 dólares, no tenía más dinero. De esos 30 dólares, tenía 20 conmigo y otros diez escondidos en el celular. Me dicen: Te vas a ir ahora, pero te salvaste porque nos diste esta plata, si no te quedas aquí con nosotros", relató.

Desde Tacna a Arica cruzó siguiendo la línea férrea que atraviesa el desierto. Una odisea.

Ya en Santiago estuvo un año trabajando de guardia nocturno, un puesto que tuvo que compatibilizar con su retorno a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.

"No aguanté más. No podía seguir el ritmo, no podía entrenar con el trabajo que tenía", relató al citado medio.

Finalmente, la carta de nacionalidad por gracia, firmada por el Presidente Gabriel Boric, la recibió el pasado 9 de enero de 2023.

"En mi caso, es algo especial, llevaba cuatro años y medio buscándolo, lo anhelaba día a día. No sabía cómo iba a pasar, qué iba a pasar y se me dio de la noche a la mañana", contó Ford a TVN.

Como representante del Team Chile, ya le dio dos alegrías a nuestro país este año: En julio pasado, ganó medalla de plata en el decatlón del Sudamericano de Atletismo en Sao Paulo; y este martes, alcanzó la gloria panamericana con la presea dorada.

"El cariño ha sido increíble. El equipo del Team Chile me apoyó con los brazos abiertos. Voy por París, quiero estar en los Juegos Olímpicos, ser finalista olímpico. Quiero luchar por eso", aseguró tras ganar el oro, con el foco de seguir llevando el nombre de Chile a los más alto.