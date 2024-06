Carlos Díaz y postulación de Chile: Hay muchas cosas que mejorar antes de unos Juegos Olímpicos

El maratonista nacional Carlos Díaz, clasificado para los Juegos Olímpicos de París 2024, cuestionó la postulación de Chile para la cita de los anillos de 2036, asegurando que hay deficiencias a nivel de Gobierno.

El anuncio de la postulación fue dado a conocer por el Presidente de la República, Gabriel Boric, este sábado en la Cuenta Pública tradicional de todos los 1 de junio.

#CuentaPública2024 | Para ello, el ministro del Deporte ya ha formalizado ante el Comité Olímpico de Chile nuestra disposición para iniciar el proceso de postulación 🇨🇱



Conoce cómo #ChileAvanzaContigo en https://t.co/OOjzxDko3t pic.twitter.com/83oEp0dCD8 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 1, 2024

Los argumentos de Carlos Díaz para criticar la postulación chilena a los Juegos Olímpicos

Carlos Díaz conversó con nuestro sitio Al Aire Libre y señaló que la postulación "sería importante para Chile a nivel cultural, potenciaría mucho a Chile como nombre, pero creo que no hemos seguido a nivel gubernamental el legado de Santiago 2023 como se deseaba. Han habido reclamos de que no se han podido utilizar los recintos deportivos, también se rebajó el apoyo a los deportistas, entonces creo que es muy importante que Chile se quiera postular, pero a nivel gubernamental estamos muy al debe".

Además, añadió que: "En primer lugar, uno de los reclamos fue que los recintos no se pudieron ocupar inmediatamente, siendo que estuvimos mucho tiempo esperando el Estadio Mario Recordón (de atletismo, que está en el Parque Estadio Nacional). Esa fue la primera situación. En Chile fue espectacular lo que se logró a nivel de infraestructura, pero hace poco pudimos volver a ocuparla".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Martin Diaz del Rio (@carlosdiazchile)

También sostuvo que: "A nivel de dineros, me pasó que me dijeron después de Santiago 2023, que de tanto gasto que se había producido el apoyo iba a empezar a ser menor, entonces uno aspira que haya equilibrio, que a nivel gubernamental Chile crezca porque los deportistas estamos preparados para estar en unos Juegos Olímpicos, para recibirlos, la gente también a nivel cultural está preparada, no sé si Chile estará gubernamentalmente preparado para recibir unos Juegos Olímpicos, con la importancia que tiene".

Finalmente, criticó la preparación y la posteridad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos: "En camino a Santiago 2023 ocurrieron muchos errores, por ejemplo que no hayamos podido ocupar la pista de competición, eso es fatal. Los deportistas locales no pudimos nunca conocer el estadio donde íbamos a participar".

"Los atrasos del recinto, las semanas previas... Creo que Chile también está al debe con un centro de alto rendimiento en altura, creo que es importantísimo, porque cada vez que los deportistas de fondo, medio fondo ciclismo o remo queremos entrenarnos, tenemos que salir al extranjero. No puede ser que si Chile tiene altura tengamos que buscar concentraciones en el extranjero. Hay muchas cosas que mejorar a nivel de entrenamiento, de competiciones internamente en Chile antes de estar preparados para unos Juegos Olímpicos", expresó.

Otras deportistas están más esperanzadas con la idea de los Juegos Olímpicos

Una deportista que sí mostró entusiasmo en la posibilidad de que Chile organice los Juegos Olímpicos fue la ciclista Macarena Pérez, quien señaló: "Si se logra sería increíble, una oportunidad gigante para el país para darse a conocer. Es una oportunidad increíble para todos los deportistas porque al final somos nosotros los que nos beneficiamos. Aparte como se dieron los Juegos Panamericanos, la energía de la gente y lo unido que se vio el país, da como otro punto de vista. Le da alegría a la gente. Sería algo bueno. Chile es un país chiquitito, pero si se da sería bueno".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maca ✌️ (@macapgrasset)

Sobre si Chile está preparado, Pérez dudó un poco en la respuesta, pero expresó: "Igual queda tiempo, yo creo que sí. A hacer las cosas bien va a salir todo bien... No sé si participaría, hay posibilidades. Si nos dan más oportunidades en el BMX a nivel mundial se podría".

Finalmente, la tenimesista Paulina Vega, también con un boleto en París 2024, afirmó: "Sería magnífico, increíble poder contar con los Juegos Olímpicos en Chile. Habría un gran impacto tanto en la infraestructura como en la sociedad, en los niños, quería incluso un legado más grande que lo que pasó en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Paulina Vega Magaña (@paucita13)

"Si hay una planificación y algo que pueda aportar para el desarrollo del país en el deporte, creo que sería increíble. Tenemos las capacidades, obviamente hay que planificar bien para que el país pueda verse beneficiado de este tipo de eventos, que son únicos a nivel mundial y que se realizan cada cuatro años. Sería una responsabilidad grande para el país, pero muy bonita", sentenció.