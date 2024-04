Santiago Ford vivió grandes emociones al reencontrarse con su familia en Cuba

Cuatro meses después de ganar la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el decatleta Santiago Ford cumplió su sueño y pudo retornar a Cuba, dónde se reencontró con su familia tras cinco años y seis meses sin poder tenerlos cerca.

El deportista chileno de origen cubano, que tuvo que dejar La Habana para buscar en Chile un mejor futuro para su carrera deportiva, por fin pudo darle un abrazo a sus padres, Adolfo Ford y Julia Romero. Era la reunión que le faltaba, ya que en diciembre pasado pudo reencontrarse con su hermana Lisbeth, en Miami.

“Fue un encuentro que no tiene palabras, no tiene explicación. Fueron cinco años, seis meses y 15 días sin verlos, los sentimientos estaban a flor de piel”, dijo el deportista en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Mis padres estaban muy emocionados, felices. Fue un viaje sorpresa, no lo sabían. Entonces al llegar y no esperarme les dio mayor felicidad. Estar todos juntos fue increíble, no tiene comparación. Nos vamos llenos de energía y amor para todo lo que viene en el año”, puntualizó.

El deportista reconoció que le dio mucha nostalgia volver a la isla y reencontrarse con familiares y seres queridos.

“Es nostálgico volver a tu tierra, a tu país, ver a tu gente, amistades y tu familia. Es una felicidad, pero a la hora de irse hay mucha nostalgia”, dijo.

Ford aprovechó su instancia en La Habana para seguir entrenando junto a su preparador Gerson Luis Castro de cara a sus próximos desafíos, como lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente está en la posición 25 en el ranking de la World Athletics con 1.186 puntos y a la cita de los cinco anillos clasifican los 24 primeros.